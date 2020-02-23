https://static.news.ru/photo/8bda8788-561a-11ea-846d-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Настоящий мужчина — это тот, кто обладает благородством. В его характере не должно быть и намёка на мелочность и гордыню. Такое мнение в разговоре с журналистами высказала депутат Государственной думы России Наталья Поклонская.

Также главным качеством настоящего мужчины, по словам парламентария, является присутствие рядом с ним женщины, которая чувствует себя красивой, желанной, нежной и любимой. А не наоборот, подчеркнула депутат.

Поклонская сказала, что именно по отношению к прекрасному полу можно многое сказать о мужчине.

Вообще у нас, у женщин, говорят так: о мужчине судят по его женщине, — цитирует парламентария РИА Новости.

Ранее NEWS.ru передавал, что депутат Госдумы РФ от Крымского региона Наталья Поклонская предстала перед пользователями соцсети в новом образе. Она сразу предупредила, что готова выслушать критику и оценки фотографий.

Снимки с «голливудской» фотосессии Поклонская опубликовала на своей странице в Facebook.