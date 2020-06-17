Поклонская прокомментировала ситуацию со своим «бывшим духовником» Сергием

https://static.news.ru/photo/56c1f864-b089-11ea-946d-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская опровергла сообщения о том, что схиигумен Сергий (Романов) был её духовным наставником. При этом политик не отрицает факт знакомства с монахом.

Парламентарий добавила, что подобные истории являются сплетнями и выдумками, пишет «КП-Екатеринбург». Женщина также высказалась о ситуации в Среднеуральском женском монастыре, в «захвате» которого обвиняют Романова.

Я не знаю всей сути конфликта, только то, что читаю в новостях. Высказаться по данной проблеме не могу, так как ко мне никто не обращался. Да, я знакома с отцом Сергием. Хороший человек, ничего дурного про него сказать не могу. Но что происходит в монастыре, я не знаю, так как не езжу в Екатеринбург, — прокомментировала ситуацию Поклонская.

Однако депутат часто посещала обитель, а отец Сергий навещал её в Крыму. В июле 2017-го они приняли участие в Царском крестном ходе от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до Ганиной ямы.

В региональной епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия. Кроме того, ему дали время исправиться до 26 июня — следующего заседания церковного суда. В РПЦ надеются, что Романов изменит отношение к своим поступкам и придёт к покаянию.

Схиигумен вернулся к служению, несмотря на запреты правящего архиерея. То, что епархия объявила таинства, совершённые Сергием, недействительными, почти никого не смущает. По данным местных журналистов, в обители находятся большинство насельниц, дети и старики, туда продолжают приезжать верующие. В монастырь, тем не менее, 17 июня прибыли сотрудники ФСБ и полиции.

Соратники Сергия при этом говорят, что опасаются «внешнего управления» и замены опального схиигумена на лояльного митрополиту священника. По словам священнослужителя Всеволода (Могучева), монастырь возводили на деньги жертвователей, и епархия участия в росте обители не принимала.

В Екатеринбургской епархии признали, что монастырь вышел из-под контроля. Там заявили, что схиигумен единолично отстранил от управления игуменью, назначенную решением Священного Синода в 2005 году. Священник Георгий (Викторов), назначенный в монастырь для совершения богослужений, чтобы не лишить насельниц и паломников канонической службы, попасть на территорию монастыря не смог.

Схиигумена Сергия называют главой секты царебожников и бывшим духовным наставником депутата Госдумы Натальи Поклонской. Он попал в опалу, после того как резко высказался против приостановки работы храмов в условиях распространения коронавируса и проклял сторонников данной меры.

Первое заседание епархиального церковного суда, который должен разобраться в поведении схиигумена, состоялось 15 июня. Как писал NEWS.ru, священник на нём объявил патриарха гонителем веры, предавшем Церковь соблюдением норм Роспотребнадзора. После этого он покинул зал заседаний. Следующее должно состояться 24 июня.

Наталья Поклонская перестала контактировать с сектой царебожников и её духовником Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. Их отношения ухудшились после того, как Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьёва. Сошлась же она с царебожниками, когда состояла в предыдущем браке — с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым.