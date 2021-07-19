Поклонская опровергла информацию о назначении главой Минприроды Крыма
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:26, 19 июля 2021
Депутат Госдумы Наталья ПоклонскаяФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла информацию о назначении главой Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, передаёт РБК.
Она рассказала, что слух о её новой должности услышала от журналистов, из-за чего даже улыбнулась.
Я не собираюсь устраиваться в Министерство экологии в Крыму. Меня уже куда только не назначают. Я пока не буду говорить, куда именно, потому что это преждевременно, — сказала Поклонская.
Наталья Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым с 2014 по 2016 год. От неё была освобождена в связи с выборами в депутаты Государственной думы VII созыва. Поклонская была среди тех депутатов, которые не поддержали пенсионную реформу 2019 года.
Ранее она рассказала, почему не станет баллотироваться в Госдуму. При этом Поклонская заявила, что говорить об окончании политической карьеры пока рано.