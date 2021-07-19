Поклонская опровергла информацию о назначении главой Минприроды Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла информацию о назначении главой Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, передаёт РБК.

Она рассказала, что слух о её новой должности услышала от журналистов, из-за чего даже улыбнулась.

Я не собираюсь устраиваться в Министерство экологии в Крыму. Меня уже куда только не назначают. Я пока не буду говорить, куда именно, потому что это преждевременно, — сказала Поклонская.

Наталья Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым с 2014 по 2016 год. От неё была освобождена в связи с выборами в депутаты Государственной думы VII созыва. Поклонская была среди тех депутатов, которые не поддержали пенсионную реформу 2019 года.

Ранее она рассказала, почему не станет баллотироваться в Госдуму. При этом Поклонская заявила, что говорить об окончании политической карьеры пока рано.