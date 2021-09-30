Поклонская назвала «кадровой чехардой» ситуацию в правительстве Крыма

Заместитель председателя комитета по международным делам Государственной думы седьмого созыва Наталья Поклонская предложила изменить подход при выборе кандидатов на руководящие должности в крымском правительстве и пожелала главе Крыма Сергею Аксёнову сформировать надёжную команду, которой можно будет гордиться. Она назвала ситуацию «кадровой чехардой», сообщает РИА Новости.

Поклонская отметила, что в республике часто повторяется одна и та же история, когда ежегодно выясняется, что высокопоставленные чиновники, проработав некоторое время, становятся фигурантами громких коррупционных скандалов и направляются в тюрьму.

Пока мы видим кадровую чехарду и аресты. Конечно, было бы лучше наоборот. Понятно, что глава Крыма Аксёнов— единственный человек, который работает, и сложно находиться в окружении, где без него никто ничего не делает, — заявила Поклонская.

По её словам, на этапе выбора кандидатов на министерские кресла в Крыму происходит какой-то сбой и необходимо менять подход, чтобы сформировать надёжную команду.

Ранее сообщалось, что пост вице-премьера Крыма решили упразднить, а его функции распределить после того, как три занимавших эту должность чиновника были обвинены в коррупции.

На прошлой неделе вице-премьер Крыма Евгений Кабанов подал в отставку. Вместе с ним ушёл и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. После этого оба экс-чиновника были задержаны и арестованы судом по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве. Кабанов обвиняется в махинациях при строительстве водовода в 2020 году к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следователи считают, что экс-чиновник похитил из бюджета более 57 млн рублей.

После этого глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что отправил в отставку министра транспорта региона Евгения Исакова. Позднее стало известно и об отставке министра здравоохранения республики Александра Остапенко.