https://static.news.ru/photo/edf66b96-24c2-11ea-aeb3-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская опровергла озвученную украинской правозащитницей Ольгой Скрипник информацию о 88 политзаключённых, якобы находящихся в данный момент в тюрьмах Крыма.

Развею дымку воображения представителей разного рода правозащитников. В Крыму нет политзаключенных, чего не скажешь о самой Украине, — заявила в беседе с РИА Новости Поклонская.

Зампред комитета по международным делам в этой связи вспомнила о находящихся «шестой год незаконно под стражей» сотрудниках спецподразделения «Беркут». Генпрокуратура Украины, по словам Поклонской, показывает свою «неспособность разобраться и поставить точку в тотальной лжи о событиях 2014 года». Парламентарий призвала украинских правозащитников не путать ситуацию в Крыму «со своей страной».

Как ранее передавал NEWS.ru, после визита Натальи Поклонской в Сербию в составе официальной делегации местные журналисты прозвали её «железной леди Путина».