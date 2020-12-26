Поклонники пришли в ужас от памятника на могиле Абдулова

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Поклонники покойного актёра Александра Абдулова до сих пор критикуют памятник, установленный на его могиле на Ваганьковском кладбище.

Памятник был создан из привезённого из Карелии белого валуна, на котором выбиты даты жизни Абдулова и его имя в виде ступенек, ведущих на Голгофу. Десятитонную глыбу украшают мраморный крест и портрет актёра, сделанный по его фотографии с кинопроб на роль Ланселота в фильме «Убить дракона».

Ранее один из театральных пабликов «ВКонтакте» опубликовал свежие снимки монумента, вызвав очередную волну возмущения.

«Такой каменюгой привалили!», «Гениальный артист словно закован. Он таким по жизни не был!», «Ужас, какой жуткий памятник, цементная куча с налепленными буквами», написали пользователи соцсети.

Как сообщает «Экспресс газета», перед смертью тяжелобольного актёра один из его поклонников пригласил на Север, пообещав, что этот камень сможет излечить его. Однако у актёра уже не было сил приехать. После смерти Абдулова камень привезли в Москву. Вдова артиста предложила сделать из него памятник, друзья и близкие покойного идею поддержали. Автором композиции выступил скульптор Владимир Матюхин.