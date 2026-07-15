Пока все жуют котлеты, я готовлю эти боснийские чевапчичи — раскрываю хитрость балканских хозяек для сочнейшего мяса

Пока все жуют котлеты, я готовлю эти боснийские чевапчичи — раскрываю хитрость балканских хозяек для сочнейшего мяса

Удивишься, но настоящий чевапчич — это почти голое мясо. Никаких яиц, сухарей или приправ. Только говядина, чесночная вода и сода для нежности. Попробуй, и поймешь, зачем на Балканах выдерживают мясо целые сутки.

Ингредиенты

Говядина (шея) — 500 г, чеснок — 4 зубчика, вода — 50 мл, перец черный молотый — 0.5 ч. л., соль — 1 ч. л., сода пищевая — 0.5 ч. л., масло растительное — 1 ст. л., пита — по вкусу, лук репчатый — по вкусу, йогурт натуральный 2% — по вкусу

Как готовлю

Сначала нарезаю говядину на куски и дважды пропускаю через мясорубку. Тем временем рублю чеснок, заливаю водой и кипячу пару минут — это чесночная вода, которая даст аромат без горечи. Остывшую воду процеживаю в фарш, добавляю соль, перец и соду, после чего вымешиваю и выбиваю массу минут 15, пока она не станет вязкой и однородной.

Смазываю фарш маслом, накрываю пленкой и отправляю в холодильник ровно на 24 часа, чтобы мясо «созрело». Затем мокрыми руками формирую маленькие колбаски длиной 6-10 см и толщиной не больше 2 см, укладываю в аэрогриль и жарю при 200°C около 10-12 минут, перевернув один раз. Подаю с питой, свежим луком и ложкой натурального йогурта

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Чевапчичи вышли упругими, сочными, с той самой хрустящей корочкой, за которую их обожают на Балканах. Советую подавать прямо с аэрогриля, с лепешкой и каплей сливок — вкус взрывается.