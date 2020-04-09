Пойманный в Москве нарушитель карантина заявил, что не болен коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bbd37da6-7b17-11ea-ba94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Задержанный во время московского рейда нарушитель карантина Талех Мамедов заявил, что покинул квартиру потому, что его тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат.

По словам мужчины, информация о том, что он и его семья заражены — ошибочная.

У меня самого два отрицательных результата, у меня документально всё есть. У меня всё чисто и чётко. Там много неправильной информации, — заявил он.

Мамедов также отметил, что направлялся не в магазин, а в инфекционную больницу.

В свою очередь отец задержанного сообщил, что полицейские проверяют всех водителей на данном участке.

Сейчас уже недели две такое идёт. Они в ГАИ просто деньги зарабатывают, всех так останавливают. Это просто враньё, у сына не было вируса. Клиника бумагу дала, что он здоров, — сказал он.

При этом отец Мамедова утверждает, что сын всё же ехал в магазин, передаёт «Подъём».

Ранее NEWS.ru писал, что московские полицейские остановили первого автомобилиста, нарушившего домашний карантин после выписки из медучреждения. Мужчина 22 марта поступил в стационар НИИ им. Склифосовского, где ему диагностировали коронавирус. Он прошёл лечение и был выписан 4 апреля. Ещё в течение двух недель после выписки он должен был оставаться на домашнем карантине.