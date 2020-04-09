В Москве поймали первого нарушившего карантин водителя

https://static.news.ru/photo/edcc4bfe-7b0c-11ea-8e05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Московские полицейские остановили первого автомобилиста, нарушившего домашний карантин после выписки из медучреждения. Находиться дома он был обязан до 18 апреля.

Сегодня <...> на пересечении МКАД и Щелковского шоссе был остановлен водитель, нарушивший карантин, — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Мужчина 22 марта поступил в стационар НИИ им. Склифосовского, где ему диагностировали коронавирус. Он прошёл лечение и был выписан 4 апреля. Ещё в течение двух недель после выписки он должен был оставаться на домашнем карантине.

Ранее NEWS.ru писал, что всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на автомобилях, начнут штрафовать с 10 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, тех, кто появится на дорогах, будут «жёстко наказывать». Он уточнил, что суровые меры будут касаться только тех, кто официально находится на картине: больных коронавирусом на домашнем лечении, их родственников, контактировавших с заболевшими, а также тех, кто вернулся из заграничных поездок.