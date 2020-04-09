Московских автовладельцев начнут штрафовать за нарушение карантина

https://static.news.ru/photo/c9dca5e6-7a7f-11ea-8546-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на автомобилях, начнут штрафовать с 10 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, тех, кто появится на дорогах, будут «жёстко наказывать».

Он уточнил, что суровые меры будут касаться только тех, кто официально находится на картине: больных коронавирусом на домашнем лечении, их родственников, контактировавших с заболевшими люди, а также тех, кто вернулся из заграничных поездок.

Любой их выход из подъезда фиксируется. <...> Мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать, — рассказал Собянин РИА Новости.

Он подчеркнул, что власти видят «все машины тех, кто должен на карантине сидеть».

Помимо этого, власти Москвы планируют продолжать ограничительные меры для людей из группы риска в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. В первую очередь это пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.

Ранее NEWS.ru обратил внимание на «странные» госзакупки, которые в последнее время проводит столичное руководство. Оказалось, что власти продолжают расходовать миллиарды бюджетных рублей на нужды, кажущиеся в нынешней ситуации сомнительными.