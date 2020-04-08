Москвичей из группы риска по коронавирусу ждут новые ограничительные меры

https://static.news.ru/photo/bd2781a2-79be-11ea-a8ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Власти Москвы планируют продолжать ограничительные меры для людей из группы риска в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Об этом на совещании президента РФ с главами регионов сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Нужно продолжать ограничительные меры по группам риска — по пожилым людям, по тем, кто вернулся из-за границы, и, что сейчас очень важно, по тем, кто заболел, — пояснил градоначальник.

По его словам, тех, кто контактирует с людьми из группы риска, также надо жёстко контролировать и сажать на двухнедельный карантин. Для этого необходимо использовать ресурсы МВД, сотовых операторов, другие технические средства и силы.

Ранее Собянин заявил, что около четверти населения Москвы передвигается по городу во время самоизоляции, введённой из-за распространения коронавируса. Он добавил, что в сложившейся ситуации это более или менее оптимальный баланс, писал NEWS.ru.

Президент России Владимир Путин для предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Позже глава государства продлил нерабочие дни до 30 апреля.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрировано 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.