Собянин рассказал, сколько москвичей ходят по столице во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/706f2e04-79ba-11ea-bd28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Около четверти населения Москвы передвигается по городу во время самоизоляции, введённой из-за распространения коронавируса. Об этом на совещании президента РФ с главами регионов сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Около трёх миллионов работают, два миллиона выведены на дистанционную работу и порядка двух миллионов находятся в отпусках. Для 12-миллионного города это означает, что передвигается по городу только четверть населения. Сегодня это более или менее оптимальный баланс. Конечно, можно было вообще всё закрыть, но тогда бы город не смог функционировать длительный период, — сказал градоначальник, слова которого приводятся в стенограмме на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Позднее глава государства продлил нерабочие дни до 30 апреля.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.