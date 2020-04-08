Вспышка коронавирусной эпидемии обозначила массу других болячек. В первую очередь, это касается системы здравоохранения, что заставило власти проводить не только привычную политику оптимизаций, но и вкладываться в оснащение стационаров оборудованием, а персонала — средствами защиты. Также вопросы возникают к положению многих наёмных работников, которые из-за вынужденных отпусков остаются с урезанными зарплатами или вовсе лишаются работы. Но кроме необходимых трат на борьбу с инфекцией чиновники просят самоизолировавшихся россиян «отнестись с пониманием» к ситуации, а бизнес-лоббисты и вовсе предлагают Кабмину освободить себя от ответственности, в том числе уголовной, за нарушения прав работников при увольнении и невыплате зарплаты. При этом власти продолжают расходовать миллиарды бюджетных рублей на нужды, кажущиеся в нынешней ситуации весьма сомнительными. NEWS.ru обратил внимание на «странные» госзакупки, которые в последнее время проводят столичные власти.

Арбитраж не треснет

На днях заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объявил, что распространение коронавирусной инфекции требует корректировки планов-графиков госзакупок.

В сложившейся ситуации мы должны грамотно планировать городской бюджет. Распространение коронавирусной инфекции уже признано обстоятельством непреодолимой силы, и это приведёт к существенному увеличению объёмов опубликованных госзакупок во втором полугодии 2020 года. Поэтому заказчики должны переоценить свои потребности и скорректировать планы-графики закупок. Владимир Ефимов заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

Но даже пока всё это остаётся лишь в планах, на сайте госзакупок появилось несколько показательных извещений о желании крупно потратить деньги на фоне слов градоначальника Сергея Собянина о том, что «бюджет треснет, если всем помогать».

Столичный департамент по конкурентной политике объявил 18 марта тендер на 479 млн рублей. Эти деньги налогоплательщиков хотели направить на создание «программно-технологической среды» в здании арбитражного суда Москвы на Большой Тульской улице, 17. В документации указаны следующие наименования для приобретения: дисковый массив, три корзины блейд-серверов, шесть гибридных модульных коммутаторов, 20 серверов общего назначения, сервер специального назначения, ленточная библиотека, два коммутатора FC, 450 операционных систем общего назначения, программное обеспечение и иные наименования продукции. Но пока на электронный аукцион никто не заявился.

В тот же день, 18 марта, департамент по конкурентной политике известил о намерении потратить 450,7 млн рублей на «выполнение работ по созданию аппаратно-программного комплекса обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов» в том же здании столичного арбитража. Речь идёт о поставке и установке подсистемы записи разговоров, 300 камер слежения, 18 турникетов и создании системы конференц-связи.

На конкурс заявилось одно ООО «Тегрус», которое не снизило начальную цену. Но несмотря на это 6 апреля конкурсная комиссия постановила заключить с фирмой контракт «в связи с признанием заявки соответствующей требованиям закона».

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Как стало известно NEWS.ru, ООО «Тегрус» было зарегистрировано в июне 2013 года и изначально называлось ООО «Сельмион». Изначально фирма располагалась в Москве, а затем перебазировалась в Красногорск. На сайте компании указано, что она занимается анализом государственных контрактов, а в госреестре юрлиц её основным видом работы указана «деятельность специальной почтовой связи». Единственным учредителем организации выступает некая Елена Белозёрова, а директором Максим Блохин.

За время своего существования компания участвовала в 990 тендерах, из которых выиграла 52 на сумму 1,6 млрд, ещё в 252 случаях с фирмой были заключены контракты общим объёмом 8,1 млрд рублей.

В ноябре 2019 года ООО «Тегрус» было выбрано в качестве одного из поставщиков планшетов для «Ростелекома», который в свою очередь должен поставить оборудование на нужды переписи населения. Тогда сумма контракта с подмосковной организацией превышала 5,7 млрд рублей, однако через месяц госкомпания разорвала контракт, поскольку ООО «Тегрус» якобы намеревалось поставить устройства из Китая, а согласно требованиям кабмина гаджеты должны быть исключительно отечественного производства.

Как следует из государственного реестра юридических лиц, ООО «Тегрус» является правопреемником ООО «МП24» — эта компания была в 2009 году зарегистрирована в Красноярском крае и изначально именовалась ООО «Позитроника24». Затем она переехала в столицу, а в 2015 году прекратила существование. В 2013 году эта организация вместе с другими коммерческими фирмами проходила по заведённому УФАС по Приморскому краю делу о нарушении федерального закона «О защите конкуренции». ООО «МП24» подозревалось в заключении соглашения на поставку оборудования Дальневосточному федеральному университету по повышенной начальной цене.

Департамент Москвы по конкурентной политике не обошёл вниманием и самого себя. Так, 23 марта он заключил контракт на «ремонт системы влажностно-температурного режима» в своих помещениях на Печатниковом переулке, 12. Стартовая цена вопроса составляла более 47,5 млн рублей, но победитель конкурса — ООО «Газстрой» — снизил стоимость работ до 39,9 млн. За эту сумму компания должна обновить сплит-системы и другое оборудование до конца 2020 года.

Зарегистрированным в Москве в 2003 году ООО «Газстрой» в настоящее время руководит Алексей Лопатин, он же выступает единственным учредителем фирмы. Уставной капитал этой специализирующейся на строительных работах компании составляет 2,1 млн рублей, а портфель госзакупок составляет 9,3 млрд рублей. Из 90 тендеров организация выиграла четыре на сумму 467 млн рублей, ещё по 17 госзакупкам заключены контракты на 3,3 млрд рублей.

Также внимание на себя обратил конкурс на «оказание услуг по предоставлению видеоизображений с мест массового пребывания граждан на объектах органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им организаций в государственную информационную систему „Единый центр хранения и обработки данных“». На установку 1673 камер в разных районах столичный департамент информационных технологий был готов потратить из бюджета более 339,8 млн рублей, но 6 апреля электронные торги были признаны несостоявшимися, поскольку на них заявился лишь один участник — ПАО «Ростелеком». Эта государственная организация не стала снижать первоначальную цену, но и как в случае с ООО «Тегрус», конкурсная комиссия постановила заключить контракт.

Время разбрасывать бордюрные камни

Софья Сандурская/АГН «Москва»

По традиции, наиболее затратной статьёй расхода столичных властей является благоустройство города. Как следует из недавнего извещения на сайте госзакупок, один из крупных тендеров 1 апреля объявил столичный департамент по конкурентной политике на «выполнение дополнительных работ по комплексному благоустройству территории в Северном административном округе». За 1,8 млрд рублей победитель конкурса, который ещё не определён, должен будет с 28 апреля 2020 года по 30 ноября 2021-го в рамках благоустройства зелёных зон произвести вырубку деревьев и «устройство бортового камня», организовать уличное освещение, поставить декоративные ограждения, а также создать «дорожно-тропиночную сеть». В частности, в парке Северного речного вокзала планируется уложить 38 квадратных километров гранитной плитки и 4,5 километра бордюров. В соцсетях и telegram-каналах шутят, что таким образом власти Москвы хотят поменять плитку на асфальт и наоборот. Как полагает журналистка и член Совета по правам человека Екатерина Винокурова, в нынешних условиях важнее выплаты людям, а проект комплексного благоустройства «Моя улица» можно отложить «хотя бы на год».

Однако, некоторые наблюдатели не склонны шутить, полагая, что данная сумма касательно объёма московской казны — это капля в море.

Предъявляют по благоустройству: типа, опять немереные деньги, вроде как 1,8 млрд рублей или около того. Меж тем, это всего 0,06% доходов городской казны. Не десятых, а сотых. Пандемия пройдёт, и вы первые начнёте голосить, почему по улицам пройти невозможно, как сложно стало отобедать в любимом кабачке и вообще, где любимые туристы? Зависть — плохое чувство (про политическую ангажированность и говорить нечего). Москвичей подход городских властей к расходам бюджета устраивает. Нет у Москвы методов против чужой зависти. Ей бы свою удовлетворить. Никита Кричевский доктор экономических наук доктор экономических наук

Между тем, это не единственная крупная трата бюджета Москвы на благоустройство за последнее время. Так, в марте только на закупку бетонных бордюров в ряде столичных районов потратили около 6,8 млрд рублей. Больше всего из этих денег досталось двум компаниям — ООО «Торговый дом промышленность» (2,2 млрд) и ООО «Бетонный завод № 222». Обе эти структуры имеют уставной капитал в 10 тысяч рублей. Первая компания была создана в 2014 году, но, как выяснил NEWS.ru из базы госзакупок, почти все из более чем 80 контрактов были заключены этой организацией за последний год, и лишь один — в 2015-м. Вторая фирма существует с 2000 года, но в её портфеле тендеров лишь один госконтракт на 3,2 млрд рублей «на поставку изделий из бетона (камень бортовой бетонный, пандус бетонный)», заключённый в конце марта со столичным ГБУ «Автомобильные дороги». Данное предприятие, в 2020 году намерено заключить ещё пять тендеров на поставку гранитных бордюров общей стоимостью более 16 млрд рублей.

По другим данным, в феврале-марте столичные власти объявили тендеры на благоустройство объёмом около 12 млрд рублей, а за неделю выходных сумма трат на плитку и асфальт выросла на 5,3 млрд.

Судя по такой динамике, останавливаться мэрия не намерена. Коронавирус рано или поздно сгинет, а замена тротуарного покрытия и бордюрных камней продолжится. Собственно, работы по починке столичных улиц продолжаются даже в объявленные президентом выходные.