https://static.news.ru/photo/e50ea244-2c8a-11ea-a3db-fa163e074e61_660.jpg Фото: lizaalert_real/vk.com

В период новогодних праздников следует внимательнее отнестись к безопасности детей и принять меры, чтобы те не потерялись при большом скоплении людей. Об этом напомнили в поисковом движении «Лиза Алерт».

Перед тем как отправиться на фестиваль, ярмарку или концерт, необходимо проверить, чтобы у ребёнка были записаны на листочке номера телефонов двух взрослых, с которыми он бы мог связаться в случае, если потерялся. В стрессовой ситуации он может забыть номер, даже если знает его наизусть.

Также следует сфотографировать ребёнка, так как в случае паники родители нередко забывают, во что он был одет, это усложняет поиски.

При этом детей следует постоянно держать на виду и не отвлекаться на гаджеты.

Нужно обязательно поговорить с ребёнком о том, что если вдруг он потеряется в городе, то первое, что он должен сделать, это остановиться. Он не должен бегать, искать родителей — родители ищут ребёнка, — приводит РИА Новости совет инструктора поискового движения Алёны Ярушиной.

Потерявшемуся также следует покричать на тот случай, если родители где-то неподалёку, а после этого обратиться за помощью к полицейскому или другому человеку с детьми. При этом надо объяснить ребёнку, что никуда ни с кем уходить нельзя, даже до ближайшего пункта полиции. Надо связаться со взрослыми по записанному на листочке номеру телефона и попытаться объяснить самостоятельно или с посторонней помощью местонахождение. Ни свой адрес, ни номер дома говорить чужим людям также не рекомендуется.

Помимо этого, ребёнку следует собрать рюкзачок на случай, если вдруг он останется один. Туда надо положить написанные на листочке номера телефонов родителей, полностью заряженный телефон, негазированную питьевую воду и лёгкий перекус — шоколадные или энергетические батончики с орехами, так как они не портятся, их надолго хватает и они занимают мало места.

Также стоит взять дополнительные тёплые вещи — носки, варежки или рукавички, кофту. А ещё свисток: он потребуется, если ребёнок при стрессе устанет кричать или потеряет голос.

Если же ребёнок окажется вне зоны действия мобильной сети — например, в лесу, — нужно перед поездкой ему объяснить, что в таком случае он должен сразу же позвонить в службу спасения 112. Она работает даже при отсутствии устойчивой связи и сим-карты.

Ранее NEWS.ru писал, что в «Лиза Алерт» предложили создать общероссийскую базу неизвестных пациентов. Это связано с тем, что время от времени человек, чья личность не установлена, находится в больнице, в то время как его поиски продолжаются.