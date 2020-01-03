https://static.news.ru/photo/9e4e3d6e-2fc9-11ea-aa26-fa163e074e61_660.jpg Андрей Павленко Фото: Андрей Павленко/facebook.com

Прощание с онкологом Андреем Павленко состоится в понедельник, 6 января, в Спасо-Преображенском соборе в 13:15.

Похороны пройдут в 15 часов на Киновеевском кладбище. Об этом в Facebook сообщила вдова Павленко Анна Гегечкори.

Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова скончался утром в воскресенье, 5 января. Последние полтора года он боролся с раком желудка. Ежедневно он вёл блог, в котором рассказывал, с какими трудностями ему приходится сталкиваться. Он призывал всех онкобольных не сдаваться и продолжать лечение.

Накануне Павленко записал обращение, в котором признал, что болезнь «оказалась коварнее», и сообщил, что его «жизненный путь завершается». Врач также попросил людей о помощи своей семье, которая останется без его поддержки, писал NEWS.ru.