Прощание с онкологом Андреем Павленко состоится в понедельник, 6 января, в Спасо-Преображенском соборе в 13:15.
Похороны пройдут в 15 часов на Киновеевском кладбище. Об этом в Facebook
Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова скончался утром в воскресенье, 5 января. Последние полтора года он боролся с раком желудка. Ежедневно он вёл блог, в котором рассказывал, с какими трудностями ему приходится сталкиваться. Он призывал всех онкобольных не сдаваться и продолжать лечение.
Накануне Павленко записал обращение, в котором признал, что болезнь «оказалась коварнее», и сообщил, что его «жизненный путь завершается». Врач также попросил людей о помощи своей семье, которая останется без его поддержки, писал NEWS.ru.
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