https://static.news.ru/photo/4a524d26-2d86-11ea-8ec0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в столичном регионе до 4 января.
Причиной остаётся гололедица в Москве и Подмосковье, следует из информации, размещённой на сайте организации. Кроме того, до 21:00 3 января в городе и области будет порывистый ветер.
Как ранее писал NEWS.ru, декабрь 2019 года в Москве побил рекорд 2006 года и стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. За последние 30 лет зимы в российской столице стали теплее на 2–2,5 градуса. Похожая тенденция отмечается во многих регионах Северного полушария. Такую скорость потепления Роман Вильфанд называет «невероятной». По его словам, ни разу за миллионы лет существования планеты она не была «столь высокой».