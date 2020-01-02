https://static.news.ru/photo/4a524d26-2d86-11ea-8ec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в столичном регионе до 4 января.

Причиной остаётся гололедица в Москве и Подмосковье, следует из информации, размещённой на сайте организации. Кроме того, до 21:00 3 января в городе и области будет порывистый ветер.