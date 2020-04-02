Погода стала больше интересовать россиян во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/0aeae1c0-74ad-11ea-a546-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Находящиеся на карантине или пребывающие в режиме самоизоляции граждане России стали больше интересоваться погодой, о чём свидетельствует рост числа помещений специализирующихся на этом вопросе сайтов. Данной информацией с журналистами по результатам исследования поделились специалисты Минкомсвязи, Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Института исследований интернета.

Отмечается, что в течение марта количество посещений порталов про кино, литературу и ЕГЭ не изменилось в сравнении с предыдущими месяцами: 5 млн, 15 млн и 5 млн соответственно. А вот сайты с прогнозом погоды посетили на четыре млн пользователей Сети больше, то есть — 51 млн за месяц.

Также прирост отмечается на порталах, специализирующихся на дистанционном обучении, компьютерных играх и информации по лекарственным средствам, передаёт ТАСС. В свою очередь, среди россиян снизился интерес к гороскопам.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне сталив шесть раз чаще покупать гантели и коврики для фитнеса, находясь на карантине.

За последние две недели спрос на спортивные товары вырос более чем на 60%. Пик пришёлся на прошедшую субботу, 28 марта.