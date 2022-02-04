Поездка альпака в метро Москвы попала на видео

Видео с альпаком в Московском метрополитене опубликовала пресс-служба департамента транспорта. Необычный пассажир был замечен на Кольцевой линии 3 февраля. Отмечается, что сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его с владельцами в подземку вопреки правилам.

На кадрах видно, как животное идёт по вагону поезда, а затем по станции. Некоторые пассажиры пытались погладить альпака или снять его на мобильный телефон.

В дептрансе напомнили, что по правилам животные в метрополитене должны находиться в клетках или переносках, габариты не должны превышать 150 см по сумме измерений длины, ширины и высоты. Также перевозчик напомнил, что такая поездка может стать стрессом для животного.

Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя — если бы что-то пошло не так, альпак мог не только пострадать сам, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов, — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружили четырёхмесячного заблудившегося тигрёнка, бродившего по улицам. Зверя увидели местные жители и сообщили в полицию, однако до прибытия стражей порядка животное скрылось. К поиску были подключены правоохранительные органы и инспекторы охотнадзора.