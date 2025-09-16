Подсели всей семьей на такую курочку — готовим шкмерули по-кавказски

Курочка шкмерули — это традиционное грузинское блюдо, которое представляет собой нежную курицу, запеченную в ароматном сливочно-чесночном соусе с национальными специями. Сочетание хрустящей кожицы и сочного мяса в сливочном соусе создает неповторимый вкусовой букет. Это блюдо станет украшением праздничного стола и поразит гостей своим аутентичным кавказским вкусом.

1 кг куриных бедер с кожей натирают смесью соли и специй: 0,5 ст. л. хмели-сунели, 1 ч. л. кориандра, 1 ч. л. имеретинского шафрана. Обжаривают на 20 г сливочного масла до золотистой кожицы. 5–7 зубчиков чеснока измельчают и смешивают с 400 мл сливок. Курицу перекладывают в форму, заливают сливочно-чесночным соусом. Запекают при 200 °C 30 минут. Подают горячей, украсив кинзой.

