Подсели всей семьей на этот летний салат: огурцы, баночка кукурузы и сметана с чесночком — нарежете за 5 минут
Летний салат с огурцами и сметанно-чесночной заправкой — это свежее, хрустящее и невероятно ароматное блюдо, которое готовится всего за 5 минут, если у вас уже есть отваренные яйца.
Для приготовления понадобится: 3-4 свежих огурца, 3 вареных яйца, банка консервированной кукурузы, 150 г сметаны, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец.
Рецепт: огурцы нарежьте небольшими кубиками. Яйца нарежьте мелкими кубиками. С кукурузы слейте жидкость. Укроп мелко порубите, чеснок выдавите. В миске смешайте сметану, чеснок, укроп, соль и перец.
В большой миске соедините огурцы, яйца и кукурузу. Заправьте сметанно-чесночным соусом, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу или охлажденным.
Подсели всей семьей на этот летний салат: огурцы, баночка кукурузы и сметана с чесночком — нарежете за 5 минут
Летний салат с огурцами и сметанно-чесночной заправкой — это свежее, хрустящее и невероятно ароматное блюдо, которое готовится всего за 5 минут, если у вас уже есть отваренные яйца.
3-4 свежих огурца
3 вареных яйца
1 банка консервированной кукурузы
150 г сметаны
2 зубчика чеснока
пучок укропа
соль, перец
>
Огурцы нарежьте небольшими кубиками. Яйца нарежьте мелкими кубиками. С кукурузы слейте жидкость. Укроп мелко порубите, чеснок выдавите.
В миске смешайте сметану, чеснок, укроп, соль и перец. В большой миске соедините огурцы, яйца и кукурузу.
Заправьте сметанно-чесночным соусом, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу или охлажденным.