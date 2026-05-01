Подсели всей семьей на этот летний салат: огурцы, баночка кукурузы и сметана с чесночком — нарежете за 5 минут

Летний салат с огурцами и сметанно-чесночной заправкой — это свежее, хрустящее и невероятно ароматное блюдо, которое готовится всего за 5 минут, если у вас уже есть отваренные яйца.

Для приготовления понадобится: 3-4 свежих огурца, 3 вареных яйца, банка консервированной кукурузы, 150 г сметаны, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец.

Рецепт: огурцы нарежьте небольшими кубиками. Яйца нарежьте мелкими кубиками. С кукурузы слейте жидкость. Укроп мелко порубите, чеснок выдавите. В миске смешайте сметану, чеснок, укроп, соль и перец.

В большой миске соедините огурцы, яйца и кукурузу. Заправьте сметанно-чесночным соусом, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу или охлажденным.

