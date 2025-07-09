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09 июля 2025 в 16:04

Подсели на треску с этим «пакетным» рецептом — просто сложил, и в духовку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Треска, запеченная в пакете с помидорами и зеленью, получается особенно сочной и ароматной. Это простой способ приготовить полезный обед или ужин без лишней суеты и масла.

Ингредиенты:

  • филе трески — 1 кг;
  • помидоры черри — 24 штуки;
  • лимон — 2 штуки;
  • петрушка — 120 г;
  • оливковое масло — 6 столовых ложек;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. Филе трески нарезать порционными кусками.
  2. Помидоры черри разрезать пополам.
  3. Петрушку мелко порубить.
  4. Лимон нарезать тонкими кружками.
  5. Смешать масло с солью и перцем.
  6. На лист пергамента или в рукав для запекания выложить куски трески.
  7. Сверху разложить помидоры, лимон и петрушку.
  8. Полить ароматным маслом.
  9. Запечатать пакет и выложить на противень.
  10. Запекать в духовке при 180 °C около 25 минут.

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овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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