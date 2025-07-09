Подсели на треску с этим «пакетным» рецептом — просто сложил, и в духовку

Подсели на треску с этим «пакетным» рецептом — просто сложил, и в духовку

Треска, запеченная в пакете с помидорами и зеленью, получается особенно сочной и ароматной. Это простой способ приготовить полезный обед или ужин без лишней суеты и масла.

Ингредиенты:

филе трески — 1 кг;

помидоры черри — 24 штуки;

лимон — 2 штуки;

петрушка — 120 г;

оливковое масло — 6 столовых ложек;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Филе трески нарезать порционными кусками. Помидоры черри разрезать пополам. Петрушку мелко порубить. Лимон нарезать тонкими кружками. Смешать масло с солью и перцем. На лист пергамента или в рукав для запекания выложить куски трески. Сверху разложить помидоры, лимон и петрушку. Полить ароматным маслом. Запечатать пакет и выложить на противень. Запекать в духовке при 180 °C около 25 минут.

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