Подсели на треску с этим «пакетным» рецептом — просто сложил, и в духовку

Треска, запеченная в пакете с помидорами и зеленью, получается особенно сочной и ароматной. Это простой способ приготовить полезный обед или ужин без лишней суеты и масла.
Ингредиенты:
- филе трески — 1 кг;
- помидоры черри — 24 штуки;
- лимон — 2 штуки;
- петрушка — 120 г;
- оливковое масло — 6 столовых ложек;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление:
- Филе трески нарезать порционными кусками.
- Помидоры черри разрезать пополам.
- Петрушку мелко порубить.
- Лимон нарезать тонкими кружками.
- Смешать масло с солью и перцем.
- На лист пергамента или в рукав для запекания выложить куски трески.
- Сверху разложить помидоры, лимон и петрушку.
- Полить ароматным маслом.
- Запечатать пакет и выложить на противень.
- Запекать в духовке при 180 °C около 25 минут.
Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.