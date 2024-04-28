Подросток получил по лицу от водителя маршрутки из-за проблем с оплатой

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В подмосковной деревне Пирогово водитель-иностранец ударил по лицу подростка, у которого не прошла оплата проезда из-за неработающего терминала, сообщает Telegram-канал Readovka. После этого мужчина пригрозил мальчику прийти к нему домой.

Конфликт между водителем общественного транспорта и подростком из-за терминалов произошел в подмосковной маршрутке, которая следовала из Пирогова в Москву. Пассажир пытался расплатиться, однако перевод не прошел. После этого мигрант потребовал платить как угодно, в том числе и наличкой. При этом еще в 2022 году в Подмосковье запретили перевозчикам принимать оплату наличными за проезд в общественном транспорте.

В результате словесная потасовка быстро переросла в физическую. Подросток кинул деньги на пол, а водитель в ответ ударил его по лицу и пообещал прийти к нему домой.

Похожая история произошла в Красногорском районе Москвы. Там водитель маршрутки напал на подростка из-за оплаты проезда. При этом у мужчины не в первый раз возникает конфликт с пассажирами.

Также сообщалось, что водителя рейсового автобуса в Южно-Сахалинске, высадивший девятилетнюю девочку посреди дороги, уволили. В отношении него возбудили уголовное дело.