Водитель маршрутки набросился на подростка из-за денег за проезд В Москве водитель маршрутки напал на подростка из-за оплаты проезда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красногорском районе Москвы водитель маршрутки напал на подростка из-за оплаты проезда, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, у мужчины не в первый раз возникает конфликт с пассажирами.

Отмечается, что 17-летний студент Александр утром сел в маршрутку 1282к на остановке ЖК «Ильинские луга», чтобы добраться до своего колледжа. При оплате картой «Стрелка» у него возникли проблемы — платеж не проходил. После этого водитель начал требовать наличные или банковскую карту, перешел на угрозу пассажиру, а когда тот достал камеру, то и вовсе напал. Избежать драки помогли другие мужчины в салоне транспортного средства.



Как рассказал каналу подросток, местные жители регулярно жалуются на этого водителя. По его словам, аналогичный конфликт с этим же сотрудником у него был в прошлом месяце, но обошлось без нападения. Теперь студент намерен обратиться в полицию.

Первый раз он не напал, но угрожал выкинуть из автобуса, — отметил он.

Ранее в Нижнем Тагиле несовершеннолетняя пассажирка пострадала в результате конфликта с водителем маршрутки. После оплаты проезда девушка решила выйти, но водитель неожиданно набросился на нее. Родители пострадавшей девочки обратилась в полицию.