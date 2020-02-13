https://static.news.ru/photo/3a8fa668-4e47-11ea-9eae-fa163e074e61_660.jpg Фото: сap.ru

Старшеклассник из Чувашии Вадим Анисимов написал письмо президенту Владимиру Путину, а в ответ получил портрет с автографом главы государства. Именно о таком подарке он и попросил в своём послании.

Помимо этого, ученик 11-го класса из Чебоксар рассказал, что очень уважает российского лидера и ценит вклад в развитие страны, сообщает «Политика сегодня» со ссылкой на власти Чувашии. Издание уточняет, что портрет президента с автографом подростку и его маме вручил главный федеральный инспектор по региону Геннадий Фёдоров.

Чиновник пожелал выпускнику успешной сдачи единого госэкзамена.

По словам самого школьника, он намерен поступать в вуз по специальности «Государственное и муниципальное управление». В свою очередь мать старшеклассника рассказала, что дома портрет будет висеть на видном месте.

Ранее NEWS.ru писал, что автограф Путина будет выставлен на аукционе в Москве. Подпись стоит под письмом, направленным американисту Валентину Зорину в сентябре 2001 года.