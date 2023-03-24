Подполковник Иванников: США продолжат бороться с РФ и после спецоперации

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Военный политолог, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что США вместе с НАТО продолжат противостояние с Россией вне зависимости от того, как будет развиваться спецоперация. По его словам, которые приводит URA.RU, оружие предназначенное Украине всего лишь перенаправят в Восточную Европу.

Если же эти танки не будут поставлены на Украину, они будут поставлены в Восточную Европу. НАТО и Пентагон готовятся к серьезному противостоянию с Российской Федерацией. Поэтому я бы назвал это скрытой угрозой, которая исходит от наших бывших американских партнеров, — считает кандидат исторических наук.

По его мнению, конфликт Запада и России будет продолжатся, пока этого хотят в Вашингтоне. Американский ВПК строит долгосрочные перспективы, в которых российская спецоперация имеет опосредованное значение, добавил Иванников.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по вопросам урегулирования кризиса на Украине. При этом он подчеркнул, что не видит стремления к этому со стороны РФ. США отчаянно хотят видеть мир, но это должен быть прочный и справедливый мир, пояснил он.