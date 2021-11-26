Подозреваемый в педофилии депутат от КПРФ арестован на Алтае

Депутат алтайского Гособрания от КПРФ Александр Коршук арестован по подозрению в педофилии. Его обвинили в изнасиловании 14-летней племянницы жены, совершённом три года назад. Об этом сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, в 2019 году 47-летний парламентарий изнасиловал школьницу прямо в своей квартире в Барнауле. Девочка была так напугана, что о случившемся смогла рассказать только сейчас.

Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания - Эл Курултая Республики Алтай по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей»), — говорится в сообщении.

Сегодня суд арестовал коммуниста на два месяца. Ему может грозить до 15 лет колонии.

Ранее депутата от КПРФ Артёма Самсонова задержали в Приморье по обвинению в педофилии. В его квартире прошёл обыск. Сам задержанный сообщил, что ему предъявлены обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 132) два года назад во время отдыха в палаточном лагере.

Сторонники парламентария уверены, что речь идёт о политической провокации и мести за успех компартии в регионе на недавних выборах.