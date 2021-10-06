Подозреваемый в нападении на отдел полиции под Воронежем вышел из комы

Задержанный за убийство семьи из трёх человек и подрыв полицейского участка в Лисках Воронежской области Виктор Мирской вышел из комы. Мужчина ещё некоторое время проведёт в больнице, после чего его отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В настоящее время Виктор Мирской уже дал показания. Разговаривать он пока может недолго, отвечает коротко и односложно.

Мирской был пойман в Подгоренском районе Воронежской области. По данным следствия, утром 16 сентября Мирской убил знакомую, её сына и внука из-за бытового конфликта. После чего приехал в город Лиски, где взорвал вход в здание ОМВД — был ранен один полицейский.

Мужчину задержали спустя сутки в Подгоренском районе Воронежской области. Он оказал силовикам вооружённое сопротивление и был ранен в голову. После госпитализации он впал в кому. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжёлое и давали неблагоприятный прогноз.

По факту случившегося заведены уголовные дела по п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).