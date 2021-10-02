Напавший на отдел полиции под Воронежем убийца трёх человек впал в кому

Убивший трёх человек в селе Волчанское Воронежской области Виктор Мирской находится в коме. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, прогноз неблагоприятный. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

16 сентября мужчина убил знакомую 59-летнюю женщину и двоих детей (19 и 5 лет). и напал на отдел полиции в Лисках. Мирского задержали спустя сутки. Он оказал вооруженное сопротивление и был ранен в голову.

Ранее сообщалось, что задержанный за убийство трёх человек из курдской семьи и подрыв полицейского участка в Лисках Воронежской области Виктор Мирской планировал убить всех курдов на похоронах своих жертв.

У него были грандиозные планы. Он всё продумал, надеялся, что его быстро не найдут. Он планировал во время похорон семьи убить всех собравшихся на кладбище курдов. Поэтому далеко не бежал из наших краёв, ждал, пока все соберутся, рассказали односельчане Мирского.

Ранее в Сети появилось видео задержания предполагаемого убийцы семьи курдов. Он получил огнестрельное ранение в голову при задержании.

Мирской был пойман в Подгоренском районе Воронежской области. По данным следствия, утром 16 сентября Мирский убил знакомую, её сына и внука из-за бытового конфликта. После чего приехал в город Лиски, где взорвал вход в здание ОМВД — был ранен один полицейский.