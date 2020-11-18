Подозреваемый в хищении 700 млн рублей Михаил Мень задержан

По подозрению в хищении 700 млн рублей задержан аудитор Счётной палаты, бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень. Его везут на допрос.
О задержании
Он задержан, везут на допрос в Следственный комитет, — заявил источник.
Ранее, как писал NEWS.ru, генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что СК располагает доказательствами причастности Меня к хищению 700 млн рублей из бюджета Ивановской области. Предполагается, что это произошло в 2011 году, когда Мень не только занимал пост губернатора, но и был председателем правительства региона.
Сам чиновник, стоит отметить, был удивлён, когда узнал, что в отношении него заведено уголовное дело. Он назвал эту информацию «ерундой», добавив, что находится в России. Источник уточняет, что Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья. В задержании участвовали сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.