Подозреваемый в хищении 700 млн рублей Михаил Мень задержан

https://static.news.ru/photo/b98a039a-2999-11eb-945a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По подозрению в хищении 700 млн рублей задержан аудитор Счётной палаты, бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень. Его везут на допрос.

О задержании сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Следственном комитете. В среду, 18 ноября, Совет Федерации дал согласие на задержание чиновника и на привлечение его в качестве обвиняемого.

Он задержан, везут на допрос в Следственный комитет, — заявил источник.

Ранее, как писал NEWS.ru, генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что СК располагает доказательствами причастности Меня к хищению 700 млн рублей из бюджета Ивановской области. Предполагается, что это произошло в 2011 году, когда Мень не только занимал пост губернатора, но и был председателем правительства региона.

Сам чиновник, стоит отметить, был удивлён, когда узнал, что в отношении него заведено уголовное дело. Он назвал эту информацию «ерундой», добавив, что находится в России. Источник уточняет, что Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья. В задержании участвовали сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.