Подозреваемого в убийстве военкора Татарского объявили в розыск Подозреваемого в убийстве военкора Татарского Денисова объявили в розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы в память о погибшем военном корреспонденте Владлене Татарском

Предполагаемого соучастника убийства военного журналиста Владлена Татарского Юрия Денисова объявили в розыск, следует из данных базы МВД. В графе об основании стоит «разыскивается по статье УК РФ».

По данным ФСБ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал информацию об образе жизни и местах посещения Татарского. Силовики установили, что после теракта, 3 апреля, он вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

28 апреля Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов Денисова, который, по версии следствия, передал Дарье Треповой взрывное устройство, убившее военкора.

Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт. В первом интервью после взрыва Трепова рассказала, что прокручивает события взрыва в кафе и думает о смерти.

2 апреля в петербургском кафе, где проходил творческий вечер Татарского, девушка передала журналисту статуэтку, в которой была взрывчатка. Спустя несколько минут произошел мощный взрыв.