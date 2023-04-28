Трепову включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Росфинмониторинг включил Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского, в перечень террористов и экстремистов, говорится в базе данных ведомства. В список также попал гражданин Украины Юрий Денисов, передавший девушке взрывное устройство, детонация которого лишила блогера жизни.

Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Физические лица: 1. Трепова Дарья Евгеньевна, — говорится на сайте.

2 апреля в петербургском кафе, где проходил творческий вечер Татарского, Трепова передала военкору статуэтку, в которой была взрывчатка. Спустя несколько минут произошел мощный взрыв.

Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт.

После задержания Трепова заявила, что ее подставили. Источники ТАСС сообщали, что она согласилась сотрудничать со следствием. ФСБ раскрыла сообщника Треповой, которым оказался Денисов, скрывшийся из России в день теракта.