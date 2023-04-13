Кто убил Татарского: ФСБ назвала организаторов теракта и сообщника Треповой Что известно о вероятной причастности сторонников Навального к теракту 2 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

13 апреля ФСБ заявила, что подрыв военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) организовали украинские спецслужбы совместно с находящимися за границей соратниками политика Алексея Навального. В ведомстве утверждают, что к теракту в петербургском кафе «Стрит фуд № 1» помимо Дарьи Треповой имел отношение украинец Юрий Денисов, который в день убийства военкора улетел из РФ. Что говорит ФСБ о вероятной причастности сторонников Навального к теракту 2 апреля и соглашаются ли с этими обвинениями сами оппозиционеры — в материале NEWS.ru.

Что нового рассказали в ФСБ об убийстве Татарского

В спецслужбе заявили, что совместно с СК и МВД установили организаторов взрыва 2 апреля в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский. Ими, как заявили в ФСБ, «являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров». В пресс-релизе ведомства называются руководители Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, деятельность запрещена) Леонид Волков (Минюстом РФ внесен в список иноагентов) и Иван Жданов (Минюстом РФ внесен в список иноагентов). Как следует из сообщения ФСБ, ими «после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя РФ „любыми доступными способами“».

«Как результат, 2 апреля сторонницей „идеологии Навального“, ранее зарегистрировавшейся в одном из ключевых проектов ФБК — „Умное голосование“ гражданкой РФ Треповой Дарьей 1997 года рождения, совершен террористический акт в Санкт-Петербурге. Ее защиту осуществляет адвокат Даниил Берман, ранее представлявший интересы координатора уфимского штаба Алексей Навального Лилии Чанышевой, участницы феминистской группы Pussy Riot Марии Алехиной, а также обвиняемого в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича», — говорится в сообщении ФСБ.

Также силовики утверждают, что убийство Татарского «вместе с Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Денисов Юрий 1987 года рождения, который посредством сервиса экспресс-доставки через посредника осуществил передачу ей в Москве взрывного устройства, закамуфлированного под гипсовый бюст военкора».

«Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Максима Фомина. С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом его проживания. После совершения теракта 3 апреля Юрий Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию», — следует из сообщения ФСБ.

В спецслужбе добавили, что Москва инициировала процедуру объявления Денисова в международный розыск.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Последствия взрыва, произошедшего в кафе Street food bar №1 на Университетской набережной, 25, в Санкт-Петербурге

Что известно про предполагаемого сообщника Треповой

Юрий Денисов родился в 1987 году в селе Снежное Донецкой области Украины, пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». В 2017-м он, по данным канала, неоднократно ездил в Россию со стороны ДНР. За Денисовым числилось несколько штрафов ГИБДД в Сургуте, где у него была регистрация, говорится в публикации.

Также канал утверждает, что Денисов указывал в документах адрес во Владимире. Там, по данным «ВЧК-ОГПУ», «проживал Михаил Денисов 1962 года рождения». Последний, со слов соседей, «вёл аморальный образ жизни, часто был пьяным».

Telegram-канал Mash на Мойке пишет, что в Сургуте у Юрия Денисова проживает 62-летняя тётя. Сам Денисов «вел активную жизнь в соцсетях до лета 2016 года», «любил хвастаться развитой мускулатурой и камуфляжной формой ЧОП». В 2014 году он «активно участвовал» в Евромайдане и «фотографировался на фоне баррикад», но «параллельно ставил лайки пабликам донецких и луганских ополченцев», утверждает канал.

Канал Readovka со ссылкой на соседей Денисова в ДНР утверждает, что в 2017 году он, «разбив машину в Снежном», уехал на Украину.

По данным Telegram-канала «112», для перемещений по городу перед убийством Татарского Юрий Денисов приобрел автомобиль ВАЗ-2112 2002 года выпуска через Avito. Канал утверждает, что на машине были номера Кировской области. Собственник автомобиля рассказал, что ничего странного в поведении покупателя не заметил. Сделка состоялась в столице, денежный перевод осуществлялся на карту.

Как Трепова может быть связана с ФБК

Про участие структур Алексея Навального в устранении Владлена Татарского официальные структуры РФ говорят не первый раз. Так, днем 3 апреля, менее чем через сутки после убийства военкора, Национальный антитеррористический комитет (НАК, межведомственная структура, возглавляемая директором ФСБ Александром Бортниковым) издал пресс-релиз о том, что теракт в кафе «Стрит фуд № 1» «был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова».

Telegram-канал «ВЧК ОГПУ» со ссылкой на анонимные источники ранее писал, что Дарья Трепова «есть в списках сторонников ФБК» и «переводила деньги» структурам Навального. По информации авторов публикации, «подготовка документов в Верховный суд о признании ФБК террористической организацией началась еще до убийства Татарского». В другой публикации канал сообщал, что коллеги и знакомые задержанной «отрицают какую-либо связь Дарьи с Навальным и ФБК»: «Все собеседники сходятся в одном, что Дарья абсолютно не тот человек, который мог кого-то сознательно взорвать».

Что сказали соратники Навального

Сразу после заявления НАК Иван Жданов заявил, что стало «быстро понятно, что [подрыв Татарского] будут скидывать на ФБК». По его словам, структуры Навального не причастны к теракту.

«Опровергать то, что это сделали мы, идиотизм. Естественно, мы этим не занимаемся. Не опровергать — а вдруг кто-то подумает, что и правда мы? Я напомню, что в одном большом общем деле ФБК уже есть статьи о призывах к террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ). Терроризм на нас давно пытаются навесить», — писал Жданов в своем Telegram-канале.

Комментируя заявление ФСБ от 13 апреля, Жданов высказал мнение, что «ФБК признают террористической организацией».

Леонид Волков, комментируя дело Дарьи Треповой, сказал, что следствие, по его мнению, пытается «переложить с больной головы на здоровую».

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС Иван Жданов

Чем известны Волков и Жданов

Леонид Волков родом из Екатеринбурга, с 2009 по 2013 год был депутатом городской думы столицы УрФО. С начала 2010-х сотрудничал с Алексеем Навальным, возглавлял его штабы и другие структуры, в том числе во время выборов московского мэра в 2013 году и перед президентскими выборами в 2018-м.

В 2014–2016 годах жил в Люксембурге, затем возвратился в Россию. Как IT-специалист принимал участие в создании «Общества защиты интернета». В 2019 году уехал из РФ на фоне уголовного преследования членов ФБК по делу об отмывании денег. В 2021 году был объявлен в розыск как фигурант расследования о «вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги», позднее на него завели дело о финансировании экстремистской организации. В начале 2022 года Росфинмониторинг внес Волкова в перечень лиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

В марте 2023 года Леонид Волков объявил о приостановке работы в качестве главы международного фонда команды Алексея Навального. Причиной стало подписанное им письмо в адрес главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, в котором он выступил в защиту руководства компании «Альфа-Групп».

Иван Жданов родился и жил в Москве. По образованию юрист. После практики в Федеральной антимонопольной службе и аппарате Госдумы в первой половине 2010-х занимался собственной юридической практикой, возглавлял региональное отделение незарегистрированной партии «Народный Альянс» в Ненецком АО, где в одной из поселковых администраций работал его отец. Последний получил срок по делу о мошенничестве.

С 2014 года Иван Жданов работал в ФБК, 2018–2021 годах занимал должность его директора. На фоне уголовных дел (о неисполнении приговора суда, решения суда или иного судебного акта, воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий и легализации (отмывании) денежных средств) уехал из РФ. В 2021 году объявлен в международный розыск. Вместе с Леонидом Волковым является фигурантом дела о финансировании экстремистских организаций после признания таковой ФБК, а также внесен в список Росфинмониторинга.

За рубежом ведет YouTube-программу «Популярная политика», а также является одним из руководителей международной организации Anti-Corruption Foundation.

Ни Волков, ни Жданов не ответили на звонок корреспондента NEWS.ru.

Фото: EPA/TASS Леонид Волков

Кто задержан по делу о подрыве Владлена Татарского

После гибели Татарского в Петербурге СК завел уголовное дело об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК). Однако позже переквалифицировал на более тяжкую статью о теракте. По данным ведомства, преступление могло быть спланировано и организовано на Украине, однако в Киеве опровергли эти обвинения.

По подозрению в причастности к теракту была задержана 26-летняя Дарья Трепова. На встрече с военкором 2 апреля в Петербурге она вручила ему скульптуру, в которую была вмотирована взрывчатка. Сама девушка заявляла, что «ее подставили», силовики утверждают, что она сотрудничает со следствием. По одной из версий, посылку со взрывчаткой для Треповой доставили в Петербург из Москвы, а до этого она якобы прибыла из-за границы.

До этого Telegram-канал Shot распространил версию о том, что Дарью Трепову якобы завербовал эмигрировавший из РФ журналист и правый политактивист Роман Попков, который сейчас живет на территории Украины. По данным канала, он общался с девушкой и консультировал ее по журналистским темам, а также попросил выполнить задание от «одного знакомого» — «агента СБУ». Сам Попков отвергал причастность к теракту, однако признал, что действительно общался с Дарьей Треповой.

13 апреля суд избрал меру пресечения для Дмитрия Касинцева, который укрывал в своей квартире фигурантку дела об убийстве военкора Владлена Татарского Дарью Трепову. Мужчину отправили под домашний арест. Сначала Касинцев проходил по делу в качестве свидетеля. Однако в ходе следственных действий его статус был изменен. В отношении знакомого Треповой возбудили уголовное дело. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей 205.6 (несообщение о преступлении) УК РФ.

По версии следствия, Касинцев знал, что Трепова причастна к взрыву в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор. В СК считают, что он обладал этой информацией до того, как девушка оказалась в его квартире. При этом он впустил ее домой, ничего не сообщив органам правопорядка.

Известно, что ответственность за убийство Татарского взяла на себя Национальная республиканская армия, она же брала на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной летом 2022 года.