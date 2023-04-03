Стали известны первые слова Дарьи Треповой после задержания SHOT: подозреваемая в убийстве Татарского Трепова заявила, что ее подставили

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Дарья Трепова

Подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова после задержания заявила, что ее подставили, передает Telegram-канал SHOT. Как сообщил источник, первыми словами женщины стала фраза, что ее использовали. До этого сообщалось, что Трепова арендовала квартиру в Санкт-Петербурге в пяти минутах ходьбы от кафе, в котором произошел взрыв.

Меня подставили! Меня просто использовали! — заверила задержанная.

Трепову задержали сегодня: по версии следствия, именно она пронесла в кафе, где проходила творческая встреча, статуэтку, начиненную взрывчаткой. Ее муж Дмитрий Рылов тоже заявил, что супругу подставили. Он уверен, что она не могла устроить теракт.

Ранее один из пострадавших рассказал, что 2 апреля девушку изначально не пропустили в петербургское кафе со статуэткой из соображений безопасности. Но Татарский был уже знаком с девушкой и все-таки разрешил ей внести фигурку в зал. Через несколько минут бюст, начиненный взрывчаткой, взорвался.

Предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», высказал предположение, что ответственность за смерть Татарского несет группа радикалов, не связанных с властями Украины.