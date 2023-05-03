Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского, рассказала, что прокручивает события взрыва в кафе и думает о смерти, передает Telegram-канал «Ротонда». В первом интервью после ареста девушка сообщила о том, как ей тяжело находиться в заключении в «Лефортово», куда к ней до сих пор не пустили адвоката. Она также поделилась переживаниями о семье: мать грозилась убить Дарью, когда ее саму вели на допрос.
Я безумно сожалею о произошедшем, молюсь о здоровье пострадавших и постараюсь организовать сбор средств на восстановление жертвам трагедии. Чтобы мое сожаление не выглядело цинично, добавлю, что осталась в живых, судя по всему, чисто случайно. <...> Больше всего хочется умереть. Раз за разом прокручиваю все события в голове, — рассказала Трепова.
Она добавила, что «не заметила меча в своих руках» — легко поверила, что в посылке, которую передала Татарскому, нет ничего опасного. Дарья заверяет, что всегда была против насилия.
Она призналась и в мыслях о самоубийстве. Чтобы не пойти на него, Трепова написала себе письмо о том, что таким образом сделает близким больно.
28 апреля Росфинмониторинг включил Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов, говорится в базе данных ведомства. В список также попал гражданин Украины Юрий Денисов, передавший девушке то самое взрывное устройство, убившее блогера.