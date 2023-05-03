Андрей Кузнецов

«Больше всего хочется умереть»: Трепова дала первое интервью после взрыва Дарья Трепова рассказала об условиях в СИЗО и переживаниях после гибели Татарского

3 мая 2023 в 11:49

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданка РФ Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности ко взрыву в кафе «Стрит-бар» и убийству военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина)