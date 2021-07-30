Подозреваемого в убийстве школьницы под Самарой уволили из полиции

Полицейский, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в посёлке под Самарой, уволен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении.

Там уточнили, что полицейский был уволен по результатам служебной проверки.

Следственный комитет России по Самарской области возбудил уголовное дело на сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки. Её обнаружили ночью 29 июля с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений.

Предполагается, что полицейский мог сначала сбить её на машине, а затем несколько раз ударить ножом, чтобы скрыть случившееся. Если вина уже экс-сотрудника полиции будет доказана, ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы.