Психолог назвала причины мужской жадности Психолог Наумова: некоторые мужчины поднимают свою значимость через финансы

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Жадные мужчины, которым нужно жестко контролировать все доходы и расходы, пытаются поднимать свою значимость через финансы, пояснила психолог Наталья Наумова. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она подчеркнула, что одновременно с этим такие люди могут страдать, когда им приходится делиться деньгами с кем-то. Из-за этого в семье с большой вероятностью может возникнуть экономическое насилие, когда женщине приходится отчитываться за каждый потраченный рубль, предупредила специалист.

Бывает такое, что мужчина страдает, когда делится деньгами. Он так себя чувствует, потому что ему кажется, что его ценят только за деньги, что только деньги от него нужны. При этом именно через финансы он пытается поднять свою значимость в семье, — пояснила Наумова.

Одним из наиболее простых решений данной ситуации для женщины является выход из отношений. Но существуют и другие способы исправить положение. Наумова советует обратиться к семейному психотерапевту, который поможет мужчине понять причины его «патологической жадности». Также важно говорить с партнером и объяснять свои чувства. Если же мужчина не хочет слышать возлюбленную, то лучше всего завершить отношения, уверена специалист.

Психолог Константин Никулин ранее объяснил, что желание вернуться к бывшему партнеру чаще всего возникает из-за ощущения собственной неполноценности. Эксперт посоветовал составить список максимально отрицательных моментов из совместной жизни, чтобы перебороть это желание.