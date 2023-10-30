Психолог назвал способы победить желание вернуться к бывшему Психолог Никулин: вернуться к бывшему помешает список его недостатков

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Мысли о возвращении к бывшему партнеру зачастую возникают у женщины, когда без него она не ощущает себя достаточно полноценной, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» психолог Константин Никулин. Чтобы победить желание вернуться, позвонить или просто написать экс-возлюбленному, эксперт посоветовал составить список максимально отрицательных моментов из совместной жизни, а также черты характера бывшего и его поступки, которые доставляли боль.

Будет хорошо, если вы повесите этот список на видном месте. <...> Такие простые напоминания помогут мозгу держать в фокусе внимания те факты из вашей жизни, которые были отрицательны, и удерживать вас от спонтанного эмоционального желания вернуться обратно в эти отношения, — посоветовал психолог.

Еще одним способом противостоять такому желанию эксперт назвал «правило десяти секунд» — сказать себе «стоп» и выждать некоторое время, прежде чем браться за телефон. За это время лучше переключить свое внимание на другие дела. После этой паузы может стать легче.

Кроме того, по словам психолога, когда возникает чувство потребности написать бывшему, это можно сделать в виде заметки на телефоне или текста на компьютере. Пусть сообщение повисит там некоторое время, а потом его можно удалить. Главное — дать выход своим чувствам. Также необходимо удалить все напоминания о бывшем.

Это может быть их утилизация, сжигание или удаление цифровых воспоминаний, таких как фотографии на телефоне или сообщения в социальных сетях. После очистки пространства от старых воспоминаний рассмотрите возможность добавления новых предметов или создания новых позитивных ассоциаций, — предложил специалист.

Психолог также порекомендовал сфокусироваться на своих интересах и новых впечатлениях. Это может быть интересная книга, поход в кино, ресторан или салон красоты, изучение иностранного языка и так далее.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что детская ревность часто переходит во взрослую жизнь, и человек продолжает чувствовать злость к близким людям. По ее словам, подобное чувство может привести к мести.