https://static.news.ru/photo/b5515a64-71d7-11ea-ae37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендовало водителям региона не переходить на летнюю резину.

Как пояснили в пресс-службе подмосковного Минтранса, рекомендация связана с тем, что в ночь на 30 марта ожидается резкое понижение температуры. Также водителей Подмосковья призывают соблюдать дистанцию на дороге. Владельцам мотоциклов советуют воздержаться от поездок совсем.

Синоптики прогнозируют в понедельник, 30 марта, похолодание в Москве и Подмосковье вплоть до минусовых температур, передавал NEWS.ru. Лёгкий мороз сохранится даже днём. Холодная погода задержится в городе и области как минимум на три дня.