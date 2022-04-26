Подмосковные приставы взыскали 10,6 млрд рублей с начала года

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Подмосковные приставы взыскали 10,6 млрд рублей с начала 2022 года, сообщают «Вести Подмосковья». При этом каждый сотрудник в среднем почти 12,1 млн рублей. В бюджет РФ перечислены 4,3 млрд рублей, а в бюджет Московской области — свыше 988 млн, рассказал источник в ГУ ФССП по региону.

В ведомстве отметили положительные изменения в I квартале по некоторым категориям исполнительных документов. Так, 424 раза судебные приставы помогли гражданам получить их заработную плату и взыскали около 65 млн рублей. Кроме того, стало меньше неоконченных производств по взысканию алиментов.

Более 485 млн рублей приставы взыскали на содержание несовершеннолетних детей, а за уклонение от уплаты алиментов возбуждены уголовные дела на 329 граждан.

В Главном управлении ФССП России по Московской области с начала года рассмотрели 4,35 млн исполнительных производств, из которых 1,34 млн судебных актов. Средняя нагрузка на пристава — 4962 исполнительных производства.

При этом коллекторы и банки заявляли о массовых отказах приставов взыскивать долги с середины марта. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиeв сообщил, у некоторых коллекторских агентств перечисления упали на 50%. Микрофинансовые организации отмечают падение перечислений до одной трети.