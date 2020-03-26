https://static.news.ru/photo/d599dd40-6e90-11ea-9ec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Weihrauch/dpa/Global Look Press

Власти Подмосковья закупили 550 аппаратов ИВЛ на фоне пандемии коронавируса. В ближайшее время будут выделены средства на закупку ещё 770 аппаратов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Мы уже закупили дополнительно порядка 550 аппаратов ИВЛ. Этого недостаточно — сейчас вместе с правительством РФ мы предпринимаем дополнительные меры, чтобы ещё порядка 770 приобрести, чтобы оборудовать все боксы, — приводит его слова «360».

По словам главы региона, сейчас в Подмосковье есть 2700 инфекционных коек. Позже будет оборудовано ещё 1200 мест для больных пневмонией. Губернатор подчеркнул, что и в других подмосковных городах сейчас освобождают медучреждения, чтобы предоставить помощь всем, кто в ней будет нуждаться.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

Ранее врач скорой помощи в Санкт-Петербурге рассказал, зачем городу понадобились 150 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. По его словам, закупка оборудования продиктована новыми условиями. На фоне эпидемии коронавируса возросла необходимость в технике, которая может справиться с тяжелейшими последствиями инфекции, писал NEWS.ru.