Подмосковье объявило, в каком формате начнут работу школы с сентября
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
01:22, 10 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что с 1 сентября школы перестанут работать на удалёнке и дети «совершенно спокойно» вернутся в свои классы. В эфире телеканала "Россия 1« он сообщил, что на это можно надеяться благодаря темпам вакцинации.
То, как сегодня идёт вакцинация, позволяет рассчитывать, что наши дети пойдут в школы, мы пойдём на работу совершенно спокойно, без каких-либо угроз, — сказал Воробьёв.
Он призвал жителей региона тем не менее не расслабляться и серьёзно относиться к коронавирусу.
Сейчас в Московской области привито уже порядка двух миллионов человек. Всего в регионе планируют вакцинировать 3,6 млн человек. Власти Московской области надеются, что коллективный иммунитет к коронавирусу в регионе будет сформирован уже в июле.
Воробьёв также объявил, что новые ограничения, связанные с коронавирусом, при текущих темпах вакцинации в Подмосковье вводиться не будут. «Главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал», — сказал губернатор.