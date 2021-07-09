Подмосковье объявило, в каком формате начнут работу школы с сентября

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что с 1 сентября школы перестанут работать на удалёнке и дети «совершенно спокойно» вернутся в свои классы. В эфире телеканала "Россия 1«​​​ он сообщил, что на это можно надеяться благодаря темпам вакцинации.

То, как сегодня идёт вакцинация, позволяет рассчитывать, что наши дети пойдут в школы, мы пойдём на работу совершенно спокойно, без каких-либо угроз, — сказал Воробьёв.

Он призвал жителей региона тем не менее не расслабляться и серьёзно относиться к коронавирусу.

Сейчас в Московской области привито уже порядка двух миллионов человек. Всего в регионе планируют вакцинировать 3,6 млн человек. Власти Московской области надеются, что коллективный иммунитет к коронавирусу в регионе будет сформирован уже в июле.

Воробьёв также объявил, что новые ограничения, связанные с коронавирусом, при текущих темпах вакцинации в Подмосковье вводиться не будут. «Главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал», — сказал губернатор.