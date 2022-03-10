«Подлый миф»: Кадыров опроверг сообщения о гибели офицера на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг в своём Telegram-канале сообщения о гибели командира ОМОНа «Ахмат-Грозный» Анзора Бисаева на Украине. Он заявил, что это очередной фейк «бандеровцев и чеченоговорящих шайтананов».

Развеем ещё один подлый миф, распространяемый бандеровцами и чеченоговорящими шайтанами о якобы очередной гибели чеченского офицера. Они не могут ничего поделать с нашими бойцами на поле боя и поэтому, потеряв мужское достоинство, начинают подло обзванивать их родственников, — сообщил Кадыров.

Глава Чечни показал видео с Бисаевым, снятое 11 марта, на котором офицер передал привет всем россиянам. Кадыров призвал его и дальше «бить нациков и шайтанов».

Ранее Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео со спецназовцами Полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова МВД Чеченской Республики. По словам главы республики, военные ждут приказа выдвинуться на Украину. Кадыров призвал их «не опережать события».

Он также заявил о готовности покарать «шайтанов из националистических батальонов» за убийство мирных жителей на Украине. Глава Чечни призвал всех украинских военных «разойтись по домам» и прекратить оказывать сопротивление ВС РФ.