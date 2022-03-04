Кадыров пригрозил покарать националистов за убийство гражданских на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил о готовности покарать «шайтанов из националистических батальонов» за убийство мирных жителей на Украине. Он призвал всех украинских военных «разойтись по домам» и прекратить оказывать сопротивление ВС РФ.

Уважаемые украинские военные и шайтаны из националистических батальонов. Мы уже здесь! Вы слышали приказ нашего Верховного главнокомандующего покарать тех, кто убивал мирных людей в Донбассе, Одессе? И мы это сделаем. У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они как шакалы прячутся за спинами военных — тех, кто давал присягу народу Украины, — написал он.

Кадыров ранее сообщил, что националисты на Украине готовились к агрессии против России, но эти действия удалось пресечь. Он добавил, что теперь, на девятый день войны, не осталось ни доли сомнения в этом, и призвал довести военную спецоперацию до конца.

Глава Чечни попросил президента России Владимира Путина «дать закончить военную операцию» на Украине, позволив чеченским бойцам «проявить себя» и использовать все «возможные и невозможные» силы. Также он призвал российского лидера отдать приказ о захвате Харькова, Киева и других городов и при этом «закрыть на всё глаза».