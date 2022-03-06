«Всему своё время»: Кадыров про готовых отправиться на Украину спецназовцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео со спецназовцами Полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова МВД. По словам главы республики, военные ожидают приказа выдвинуться на Украину. Несмотря на это, Кадыров призвал не «опережать события».

Каждый из них надеется, что приказ не заставит долго себя ждать. Но всему своё время. Не будем опережать события, — написал глава Чеченской Республики.

По его словам, бойцы не расстаются с амуницией и экипировкой. Кадыров отметил, что спецназовцы участвовали в многочисленных спецоперациях против террористических группировок и справлялись с самыми сложными задачами.

Американский сенатор от Республиканской партии Рик Скотт ранее заявил, что нельзя исключать возможность ввода войск США на Украину. По мнению политика, необходимо «всегда сохранять все возможности». При этом он не уточнил, чем может обернуться открытая конфронтация между военными России и США. На протяжении всего периода действия специальной операции России на Украине Белый дом отвергает любые планы по отправке американских военных в помощь Киеву.