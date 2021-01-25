Подъезд жилого дома в Салехарде покрылся льдом

https://static.news.ru/photo/072a0060-5fb3-11eb-91b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Мэр Салехарда Алексей Титовский потребовал от коммунальщиков решить проблему многоквартирного дома, жильцы которого пожаловались на то, что у них обледенел подъезд. Глава города лично посетил проблемное деревянное строение.

Незадолго до этого видеоролик, где был показал масштаб проблемы, люди разместили в социальных сетях. На кадрах они продемонстрировали подъезд дома по улице Маяковского, полностью покрытый льдом и снегом.

По словам мэра, он уже поручил управляющей и ресурсоснабжающей организациям провести обследование коммуникаций в доме.

В подъезде проходит труба отопления, её необходимо проверить на предмет протечки и оперативно устранить. Местами требуется восстановить утеплитель. Кроме того, там отсутствует дверь между холодным тамбуром и лестничным пролётом. Управляющая компания установит её и уберёт наледь, — рассказал Титовский в Instagram.

Он добавил, что в мэрии будут держать ситуацию на контроле.

По данным Гидрометцентра, 26 января температура воздуха в Салехарде составляет около −25 градусов, на следующий день похолодает до −36. При этом в ночные часы будет мороз порядка −40 градусов. Такие холода продержатся по меньшей мере до конца месяца.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, обледенела Останкинская телебашня. Однако, по словам метеорологов, в этом явлении нет чего-то необычного.