Россияне рассказали, что хотели бы получить в подарок от Деда Мороза

https://static.news.ru/photo/ec944abe-4a9d-11eb-bf9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Россияне хотели бы в первую очередь попросить в подарок у Деда Мороза здоровья себе, родственникам и всем людям. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Крепкое здоровье в письме главному распорядителю Нового года пожелали бы 29% опрошенных. На втором по популярности месте — окончание пандемии, вакцина от коронавируса и отмена ограничений, о которых мечтают 11% россиян. Третье место поделили желания в целом хорошей жизни, повышения пенсии и мира во всём мире — у каждого из желаний по 8%.

Среди других запросов Деду Морозу — деньги и материальное благополучие (7%), наличие работы (6%), улучшения в медицине (5%), квартира или дача, понижение цен и повышение зарплаты, а также смена правительства (4%).

При этом 13% заявили, что не стали бы писать письмо Деду Морозу, а 23% отметили другой вариант ответа.

Сколько участников опроса действительно написали прошения сказочному волшебнику, не уточняется.

Опрос проводился по телефону 26 декабря, в нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Как заявляют во ВЦИОМе, погрешность не превышает 2,5%.

Ранее NEWS.ru писал, что за все годы работы почты Деда Мороза в Великом Устюге ему поступило более четырёх миллионов писем, которые отправили взрослые и дети со всего мира. При этом желания авторов посланий почти не меняются из года в год. Дети мечтают о новых гаджетах, конструкторах и роботах, некоторые просят подарить им книжки, прислать спортивное снаряжение, например ролики. Взрослые же хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье себе и близким.