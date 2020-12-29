Россияне рассказали, что хотели бы получить в подарок от Деда Мороза

Россияне хотели бы в первую очередь попросить в подарок у Деда Мороза здоровья себе, родственникам и всем людям. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Крепкое здоровье в письме главному распорядителю Нового года пожелали бы 29% опрошенных. На втором по популярности месте — окончание пандемии, вакцина от коронавируса и отмена ограничений, о которых мечтают 11% россиян. Третье место поделили желания в целом хорошей жизни, повышения пенсии и мира во всём мире — у каждого из желаний по 8%.
Среди других запросов Деду Морозу — деньги и материальное благополучие (7%), наличие работы (6%), улучшения в медицине (5%), квартира или дача, понижение цен и повышение зарплаты, а также смена правительства (4%).
При этом 13% заявили, что не стали бы писать письмо Деду Морозу, а 23% отметили другой вариант ответа.
Сколько участников опроса действительно написали прошения сказочному волшебнику, не уточняется.
Опрос
Ранее NEWS.ru писал, что за все годы работы почты Деда Мороза в Великом Устюге ему поступило более четырёх миллионов писем, которые отправили взрослые и дети со всего мира. При этом желания авторов посланий почти не меняются из года в год. Дети мечтают о новых гаджетах, конструкторах и роботах, некоторые просят подарить им книжки, прислать спортивное снаряжение, например ролики. Взрослые же хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье себе и близким.