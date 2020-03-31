https://static.news.ru/photo/e928097a-7374-11ea-abdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: 71.mchs.gov.ru

ДТП с участием 40 автомобилей произошло в Тульской области, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ДТП участвовало около 40 автомобилей, повреждения получили 14 из них, — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что у других автомобилей непосредственного касания не было, они лишь оказались зажатыми. При этом среди участников ДТП оказался пассажирский автобус рейса Тула — Щекино. Считается, что причиной инцидента могли стать неблагоприятные условия — в области идёт снег.

Ранее NEWS.ru писал, что два междугородних автобуса столкнулись под Тамбовом. Один из них опрокинулся. Травмы получили 15 человек. По предварительным данным, причиной аварии стали погодные условия.