Под Петербургом за сутки спасли двух ослабленных серых тюленей

Петербуржцы привезли в Фонд друзей балтийской нерпы двух серых тюленей. Их нашли в окрестностях города.
Как
Первый найденный самец был сильно истощён и поражен гельминтами, его вес 10 кг вместо положенных 40 кг. Кроме того, его поклевали птицы. Отмечается, что оба тюленя могли погибнуть без вмешательства человека.
Ранее NEWS.ru писал о том, что туристы во Владивостоке мешают спариванию тюленей. Местные учёные сообщили, что туристы распугивают тюленей на лежбище близ Токаревского маяка в черте города.
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