Под Петербургом за сутки спасли двух ослабленных серых тюленей

https://static.news.ru/photo/37501a84-7505-11ea-a296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcus Siebert/imagebroker.com/Global Look Press

Петербуржцы привезли в Фонд друзей балтийской нерпы двух серых тюленей. Их нашли в окрестностях города.

Как сообщает портал «Невские новости», одного тюленя нашли ползавшим по дороге недалеко от Выборга, второго — в лесу неподалеку от берега Финского залива.

Первый найденный самец был сильно истощён и поражен гельминтами, его вес 10 кг вместо положенных 40 кг. Кроме того, его поклевали птицы. Отмечается, что оба тюленя могли погибнуть без вмешательства человека.

Ранее NEWS.ru писал о том, что туристы во Владивостоке мешают спариванию тюленей. Местные учёные сообщили, что туристы распугивают тюленей на лежбище близ Токаревского маяка в черте города.