Под Артемовском сбит Ми-8 при эвакуации старших офицеров ВСУ «Военное обозрение»: ЧВК «Вагнер» уничтожила Ми-8 с украинскими офицерами под Артемовском

Фото: AP/ТАСС

Ми-8, архивное фото

Военный корреспондент Александр Яремчук сообщил в Telegram-канале «Военное обозрение», что подразделение ЧВК «Вагнер» уничтожило украинский Ми-8 под Артемовском. По данным канала, вертолеты пытались вывезти старший офицерский состав ВСУ. В Минобороны России информацию не прокомментировали.

На видео, опубликованном военкором, видно, как переносные зенитно-ракетные комплексы попадают по вертолету и он терпит крушение в восточной части Артемовска. На записи также присутствует второй вертолет, который смог скрыться.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» в данный момент активно подавляют артиллерию противника, обеспечивают выходы во фланг группировке ВСУ в Артемовске. По его словам, если Киев не введет в бой резервы, вагнеровцы смогут взять город в оперативное окружение.

Боец группы «Вагнер» рассказал, что украинское командование подтягивает тыловые войска в Артемовск. По его словам, украинская армия исчерпала свои силы, поэтому им потребовалось подкрепление.

Директор музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов ранее предположил, что ВСУ могут готовить мощное наступление в конце марта — начале апреля. Кнутов рассказал, что в настоящее время Украина собирает резервы, готовит личный состав за рубежом и просит у Запада наступательную технику. Эксперт утверждает, что сейчас российские войска прорывают линию обороны, также известную как «восточный вал», и продолжают наступление.