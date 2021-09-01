«Почти запретная тема»: Онищенко назвал главную задачу школы

«Самой главной» задачей школы является воспитание, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы и первый зампредседателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко. Парламентарий отметил, что данная тема последние 30 лет стала «почти запретной» и обсуждать её стало чуть ли не моветоном. Собеседник добавил, что учебные заведения вместе с родителями должны дать детям современное образование, отвечающее быстроменяющимся запросам.

Чтобы дети продуктивно любили свою родину — понимали, что они должны сделать для страны и что она обязана сделать для них. И, конечно же, сохранить и приумножить здоровье, потому что в школе должны быть здоровые, образованные, патриотичные дети. <...> Школьную программу не надо менять. Её меняют каждый год, и слава богу, она гибкая. Сегодня очень активно в процесс вовлекаются родители. Они становятся соисполнителями тех задач, которые есть, — подчеркнул Онищенко.

1 сентября в России отмечается День знаний. Школьники соберутся на традиционные линейки, после чего сядут за парты в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая обстановка. В вузах также предполагается проведение очных праздничных мероприятий и дальнейший переход на смешанный формат обучения. При этом Роспотребнадзор опубликовал требования по проведению школьных линеек. В ведомстве призывают организовывать мероприятия по классам на открытом воздухе, родители должны надеть защитные маски.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что для обеспечения безопасности учащихся и учителей с 1 сентября в школах России будут усилены противоэпидемические меры. При этом планов о переходе на дистанционное обучение у ведомства нет.